內地3月料有5次冷空氣過程　警惕階段性低溫等風險

中國氣象局周五（1日）召開記者會表示，預計本月冷空氣階段性活躍，影響內地的冷空氣過程主要有5次。從判定標準來看，2023/2024年冬季既非暖冬也非冷冬，為正常年份。

國家氣象中心副主任章建成指出，預計本月黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、安徽、上海、浙江、江西、湖北、西藏、青海、甘肅、四川、新疆等地降雨較同期偏多20%至50%；內蒙古、甘肅、新疆、雲南、四川等地偏少20%至50%。氣溫方面，新疆、甘肅、內蒙古等地較常年偏低1℃至2℃；雲南、四川、西藏等地偏高1℃至2℃。根據趨勢預測可能有4項風險，包括階段性低溫、大風和沙塵災害，西南地區氣象乾旱持續，北方地區雪災和道路結冰，以及中東部地區低溫陰雨。

國家氣候中心副主任賈小龍解釋，暖冬的判定是基於整個冬季平均氣溫，並與常年冬季氣溫比較。2023/2024年冬季，內地平均氣溫為-2.8℃，較常年同期偏高0.3℃。全國暖冬指數為36.7%，即內地有36.7%的站點出現暖冬，冷冬指數為15%，均未達到一半，總體而言2023/2024年冬季為正常年份。賈小龍稱，這個冬季冷空氣活動較為活躍，共有11次冷空氣過程影響內地，其中3次是寒潮，較常年同期偏多。