總統府憲兵開槍射頭自盡亡　指揮部否認被殺謠言

台灣總統府一名憲兵周五（1日）晚開槍自盡身亡，有台媒記者剛好途經外圍，指晚上9時30分左右總統府圍牆內驚傳「嘭」一聲，之後多名警察及憲兵衝向總統府左側前方。憲兵指揮部周六（2日）表示，已依財務、家庭、健康、勤務、心理5方面調查事件，並否認憲兵是被殺等謠言。

台媒記者聽到槍聲後上前查看，發現一名穿制服的憲兵面朝下倒在地上，兩輛救護車於周五晚上9時40分左右抵達，為憲兵進行急救，多名憲兵與安全人員在總統府內外奔波。晚上10時19分左右，救護車離開總統府，後面有政府車輛跟隨。憲兵指揮部其後表示，憲兵211營古姓上兵於晚上9時36分在衞哨執勤時向自己開槍，驚動旁邊的哨兵，查看後發現上兵頭部中彈，倒臥血泊，於是立刻通報戰勤中心及總統府侍衞室。警消到場後發現上兵已明顯死亡，送往中山馬偕醫院搶救後於晚上10時25分宣告死亡。

身亡上兵是苗栗銅鑼人，去年2月8日開始服役，同年4月12日調至負責總統府安全的憲兵211營，服役剛滿一年。憲兵指揮部強調，全案進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因，呼籲民眾勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。

憲兵211營成立於1956年，專責駐守總統府，號稱「天下第一營」，因任務特殊，平日訓練嚴格，精神壓力比一般部隊大。在2012年5月3日凌晨，同一地點亦有一名二等兵站夜哨時用步槍向心臟開槍輕生死亡，當年調查指死者疑有感情困擾所以自殺。