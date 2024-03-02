賴清德前警衞主任街頭吻女　記兩大過處分

曾負責台灣副總統賴清德保安工作的國安局特勤中心少將謝靜華，日前被揭在街頭熱吻女性友人，國安局局長蔡明彥下令嚴查。台媒周六（2日）報道，謝靜華已遭記兩個大過處分，並列為優先汰除人員，若事件涉違法，將依法移送究辦。

謝靜華早前與友人聚餐喝酒後，在餐廳外與一名女性友人當街熱吻，遭民眾拍下。國安局接報後調查，認為這是謝靜華下班後的個人行為，但由於其身份特殊，因此仍引人注意。局方強調，已對案件相關人員開展內部調查，未發現反情報相關疑慮。

謝靜華在2020年晉升少將並擔任賴清德「萬里警衞室」主任，此前曾被指未通過3,000米跑步測試，改以5公里健走替代過關，當時引發不少議論。到2021年，他在特勤中心年度體測選擇5公里健步測試項目，成績為47分28秒，並不合格，但當時負責體測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮教唆下屬許正杰竄改謝靜華的成績為合格。國安局事後將盧永榮、許正杰送辦，台北地檢署上月依偽造文書罪起訴盧永榮。許正杰因認罪，獲緩起訴處分1年，謝靜華則調回特勤中心。