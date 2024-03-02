華小額包裹大量湧入　挑戰美國監管產品安全能力

中國廉價產品近年透過多個電商平台大規模湧入美國，美國國會美中經濟與安全審查委員會周五（1日）針對這些商品的安全、監管和供應鏈問題召開聽證會，指出每天進入美國的小額包裹已達到近400萬個，它們抵美後做最少檢查、提供最少資訊，挑戰美國在邊境監管產品安全的能力，同時導致執法機關無法追查不安全產品的違規者。

統計顯示，美國透過中國電商平台進口的包裹在2021年達7.7億個，2022年亦有6.85億個。美國消費者監督機構PIRG教育基金會負責人默里（Teresa Murray）在聽證會表示，愈來愈多消費者偏好直接透過網絡向賣家下單，不少賣家聲稱自己在新澤西州、加州等地，但產品其實通常是直接從中國寄出，由於包裹在海關通常不會被打開檢查，賣家就算銷售危險、倣冒、非法產品，也不用害怕面臨巨大後果。

在2016年，美國國會通過法案把消費產品進口包裹免稅待遇門檻從200美元（約1,560港元）上調至800美元（約6,240港元），造成美國消費產品進口包裹數量激增。美國消費安全委員會轄下的進口監測辦公室代表在聽證會承認，目前監管人力嚴重不足，考慮到每天龐大的進口包裹量，行政部門尚未找出應對之道。