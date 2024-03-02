陸漁船事協商露曙光　海委會主委摸記者臉捱批

大陸漁船在金門水域翻覆造成2大陸漁民死亡事件，兩岸談判代表連日進行善後協商。周六（2日）上午雙方進行第13次閉門會議，陸方死亡漁民家屬委託的律師也趕到會場，外界推測是為書面協議進行確認，預料協商有突破性的進展。

雙方談判代表周五（1日）晚上進行第12次閉門會議後似有所獲，陸方海協會協調處處長許偉偉離場上車前，被媒體追問協商是否有結果時，連點了2次頭。周六上午雙方會面約80分鐘後各自離場，陸方代表與家屬面無表情快步上車，對於協商情況三緘其口。台海巡署副署長許靜芝則神色嚴肅地走樓上繼續內部會議。據了解，雙方周六下午還將繼續協商，大陸漁民家屬尚未提出驗屍的要求。

針對輿論質疑台海委會主委管碧玲在事件中前後矛盾的說詞和推諉責任的做法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前在記者會上點名批評管把處理事件當成個人政治表演，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，「極為冷血、為人不齒」。周五有台媒追問管對此有何回應時，管竟伸手摸男記者的臉，並稱「看看我的體溫」。國民黨立委徐巧芯認為，管在沒有徵詢對方同意下，觸摸了男記者的臉，已構成性騷擾。另一國民黨立委王鴻薇地表示，所有官員無論男性或女性，都不要隨便對媒體記者動手動腳。