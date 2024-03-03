父親教子隱瞞億萬家產20年　富二代突知背後原因

內地辣條零食龍頭企業「麻辣王子」始創人張玉東的兒子張子龍，近日受訪時表示，被家人隱瞞億萬家產20年，大學畢業後無法找到工作才被告知。相關言論引起網民討論，紛紛表示十分羨慕。原來張父目的是為了讓兒子學會獨立，不依賴家族財富，通過努力實現自己的夢想。張子龍坦言，有錢確實讓他感到快樂，但會從公司基層職員做起。

去年底有博主發布一則「00後被隱瞞億萬家產20年」的影片火爆，網民發現當事人是總公司位於湖南省的麻辣王子始創人的兒子。內媒上周五（1日）報道，張子龍8歲前住在農村，父親一直對他說家中欠債。父母更從小要求他靠自己的能力讀書和考試 ，原本計劃找一份6,000元人民幣（約港6,577元）的工作，幫忙還款。惟大學畢業後未能順利找到適合的工作，父親提議他到自己的公司工作，他這才知道實際情況。

父親帶他回豪宅家中，張子龍才知道自己家到底有多少錢。以前家中有一輛豪車，當時他的父親欺騙他：「雖然欠錢了，但是為了生意充門面買的。」張子龍表示，父親保密他是「富二代」的目的是讓他學會獨立自主，這是培養兒子成熟和堅強的重要過程。對於父親的「教子方式」，張男感到意外，但也能理解父親的用意，這段經歷更激勵他努力地追求自己的夢想。目前張男在公司生產車間做一名基層職員，曾親自直播帶貨，更想突破父母沒做到的事，將產品帶向全球。