青海洪水逾10天才通報　網民怒斥隱瞞災情

內地近日有網民揭發青海省冬格措納湖大壩潰堤，海西州都蘭縣宗加鎮牧區被洪水淹沒，大量羊被淹死。原來青海洪水災情始發於上月18日，至上周六（2日）有網民發布相關影片和內容，怒指當局隱瞞災情新聞逾10天。更有網民發文，猜測洪災已造成幾十人死亡，數千人失蹤。官方上周六闢謠，指未出現人員傷亡情況。

青海省果洛州瑪多縣冬格措納湖於上月18日水位上漲，導致閘室左側導牆被沖毀，海西州都蘭縣下游河道行洪壓力增加，對該縣的香加鄉、香日德鎮等5個鄉鎮的生產和生活造成影響。宗加鎮副鎮長王平憶述，政府當晚已掌握洪水狀況，部署群眾疏散工作。多部門進行緊急物資調撥、安全隱患排查、河道水位監測、疏散群眾避險等工作。當局累計調撥噸袋、鉛絲石籠、麻袋、發電機、棉大衣、救生衣等物資1萬餘件，保障河道周邊群眾生命財產安全。

惟事發翌日晚上溫度低，河道出現結冰情況，且草原地勢平緩，洪水向兩邊擴散，救援人員通過挖掘機等進行引流，但擴散面積比較大，部分草場被淹沒。期間有兩戶村民被困在洪水中，當局排出直升機救援。至上月21日，冬格措納湖放水閘被沖毀的導牆以及導牆北側邊坡開裂缺口的封堵合龍完成。同月24日，宗加鎮草原上的水已經滲下，當地生產生活恢復正常。

都蘭縣相關部門表示，此次災害共造成都蘭縣宗加地區2戶8人受災，牲畜死亡195隻，水毀鄉村道路、牧道約24.95公里，水利設施部分沖毀，被淹沒的耕地和草場未造成損失，有網民發布的死亡和失蹤數字等情況與事實不符。惟有網民表示，洪災發生這麼長時間才報道出來；更猜測若不是有人發文揭發，官方可能不會披露相關情況。