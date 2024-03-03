民眾搶購娃哈哈產品　官方擬將舊總部納入歷史建築

內地飲品巨頭娃哈哈創始人宗慶后辭世，享年79歲。不少民眾近日到娃哈哈舊總部門前獻上花圈和花束。內媒隨後報道稱，多地超市娃哈哈產品近日賣斷貨；亦有網民發布購買產品的照片，以示支持。浙江杭州市園林文物局上周五（1日）亦發布消息稱，公司位於當地的舊總部將被考慮納入杭州市第十批歷史建築保護名錄。

宗慶后逝世後，眾多悼念者趕到舊總部小樓前獻花，其生前在此處創業的點滴也被內媒多次報道。全國青聯委員蔣兆悅從事文物鑑定工作，上月底曾向浙江省委副書記劉捷致信，建議將位於清泰街160號的娃哈哈舊總部小樓列為市歷史建築，進行重點保護。。蔣兆悅認為，雖然從建築意義上說，這座水泥樓沒有特色，但蘊含着精神價值。

杭州市園林文物局回覆稱，該建築作為建於1980年代的娃哈哈公司總部，本體保存良好，對了解上世紀杭州民營經濟發展的大背景下，娃哈哈集團的發展過程有積極意義，將結合第四次全國文物普查工作，一併做好該處建築的真實性、完整性調查以及價值認定、論證等。另針對民眾搶購產品，導致超市斷貨等問題，官方發公告稱，店舖訂單量明顯增加，公司已安排更多同事打包發貨，為此深表歉意，又呼籲大家理性消費，按需購買。