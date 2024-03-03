海委會陸船翻覆專題報告　隻字未提「碰撞」惹議

台灣海巡人員上月曾在金門海域驅離大陸漁船，漁船疑遭撞擊導致翻覆。

大陸漁船在金門水域翻覆造成2名大陸漁民死亡事件，兩岸歷經10次以上協商密會仍未有結論，台灣立法院內政委員會曾要求就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告。台媒上周六（2日）報道稱，據台灣海委會提供給立法院的專報書面，標題已改為「大陸籍快艇」事故案專案報告，且內文隻字不提碰撞等字詞，強調取締於法有據。

台灣立院內政委員會召委高金素梅上周五表示，內政委員會專報名稱源自海巡署直播記者會名稱，海委會主委管碧玲擅改報告名稱的做法前所未見，傲慢無比。據海委會提供的專案報告，分為執法過程、後續處理、 研析檢討3大方面，執法過程中，海委會表示，發現陸船越界、陸船翻覆救援、配合地檢調查。惟未見碰撞等詞，僅提及陸船以大角度向右急轉時發生翻覆，4名大陸船員全數墮海。

據海巡署上月22日的記者會，在會上強調是大陸漁船蛇行甩尾「撞」海巡艇而翻覆。上述報告也提到自死者家屬抵台後，雙方啟動協商程序，分別就真相、道歉、究責及賠償等議題協商。報告強調，已責成海巡署「成立策進小組」，優化執勤裝備及勤務管理，並確實整體檢討；又認為本案同事嚴正執法，惟在通報及搜證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，需確實檢討精進。台方亦呼籲陸方應保持冷靜克制，共同維持海域作業秩序。