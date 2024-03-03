菲大使稱南海面臨侵略　遭華使館反駁

菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹日前聲稱，菲律賓在南海面臨中國「侵略」，需與美國及澳洲等國家合作抵制，並指摘中國透過減少進口對菲實施「經濟脅迫」，相反美方承諾在菲投資1.7萬億菲律賓披索（約2372.5億港元），以反制中方措施。對此，中國駐菲律賓使館發言人周日（3日）反駁，上述言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑，對此予以譴責。

發言人提到，中方始終致力於通過對話協商與有關當事國妥善處理南海爭議，同時堅定維護自身領土主權及海洋權益，並強調和平和發展是時代潮流及地區國家共同願望，亞洲國家及人民有智慧有能力解決好自己問題，「引狼入室」、搞「小圈子」不僅無助於解決南海分歧，相反只會使地區局勢複雜化，破壞地區和平穩定，並反噬自身安全。

談及菲律賓提到有關投資承諾時，發言人不點名指有關方面一向善於「畫大餅」，口惠而實不至，人們對此可以拭目以待。他最後奉勸有關人士停止散布「中國威脅論」，不要散播「受迫害妄想症」，不要充當他國代言人，而是多做有利於本國人民利益及中菲友好事情。