女子稱郵寄蜥蜴無人派送致其死亡　快遞公司作賠償

內媒周日（3月3日）報道，浙江杭州人許女士早前委託廣州的朋友通過圓通速遞，將她養了4年多的兩隻蜥蜴速遞到杭州，詎料包裹一直沒有派送。當她找到包裹時，兩隻蜥蜴已經死亡。幾經波折，當事人上周六（3月2日）指圓通公司已作出賠償，雙方已達成和解。

在上月21日，許女士委託廣州友人將她的蜥蜴速遞到杭州。物流信息顯示，當日速遞從廣州寄出，上月23日早上7時到達杭州蕭山網點。許女士23日早上致電客服，詢問派送時間並索要網點地址、電話，對方說會登記上報並回復，但她始終沒有收到回復。直到2月26日，許女士查詢獲悉，其包裹仍然在速遞網點，還沒有安排派送。

焦急萬分的許女士在26日中午，查出了圓通速遞在杭州蕭山的速遞網點。當她趕到速遞網點後，在堆積如山的包裹中找到包裹，可是兩隻蜥蜴已經死亡。她指蜥蜴陪她從大學、開始工作到工作穩定，從珠海帶到福建、香港、廣州，從來不是寵物這麼簡單。她給圓通速遞客服打電話，對方仍然說會登記反饋並回復，同樣一直沒有回復。

她上周三（2月28日）向內媒表示，兩隻蜥蜴的死亡是圓通公司沒有及時派件造成的，希望對方向她賠禮道歉、賠償損失。至上周六下午，許女士透露圓通公司向她作出賠償，但未提及賠償數額和最終的和解方案。有內媒指，內地一般的速遞公司是不允許郵寄活物的。然而，往往有人不遵守規定，偷偷郵寄活物，導致糾紛產生。