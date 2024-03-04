衞福部今赴立院報告蘇丹紅事件 稱已下架2.3萬公斤

台灣市面近日出現含致癌物蘇丹紅的中國大陸辣椒粉，引發消費者恐慌。截至上周五（1日），衞福部擴大後市場抽驗結果，有9批檢出蘇丹色素與規定不符；另15批檢驗中，共下架及封存相關產品2.3萬公斤。衞福部周一（4日）將赴立法院專案報告。

衞福部書面報告指，在輸台辣椒粉非法添加蘇丹紅事件爆發後，暫停受理違規的大陸21家出口商及製造廠輸入查驗申請。衞福部指出，2022年至2023年邊境抽中143批辣椒粉檢驗蘇丹色素，其中9批、約55,275公斤不合格，均依規定退運或銷毀，未進入台灣。去年5月間發現大陸輸台辣椒粉產品不合格率偏高，提高加強抽批查驗，惟採加強抽批查驗措施後，該類產品仍有不合格，故自去年12月11日採100％逐批查驗，檢驗合格後始得輸入。

衞福部說，針對輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，已採取精進措施，藉由導入數據分析輔助風險偵測，針對高違規及高關注產品資訊，以及高風險廠商清單進行預判，將相關資訊回饋至邊境作為風險管控的參考，強化風險預警預判功能，即早發現問題，未來將於第一時間阻斷非法產品於境外。