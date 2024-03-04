大巨蛋扶手電梯停擺場內漏水　議員批：丟臉到國際

台灣中華職棒中信兄弟與日本職棒讀賣巨人上周六（2日）在台北大巨蛋打交流賽，近4萬名觀眾進場支持，卻接連發生扶手電梯停擺、場內漏水等情況，遭議員批評，丟臉到國際、讀賣巨人來台看笑話。體育局回應，賽後已立即要求主辦單位及遠雄調整。

民進黨議員簡舒培批評，遠雄大巨蛋漏水，此前議會到大巨蛋考察時就已發生，當時大巨蛋還沒拿到使照，台北市政府也保證會要求遠雄改善，最終使照給了、大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，結果漏水狀況完全沒改善，稱「藍白聯手放水大巨蛋」。民進黨議員何孟樺也說，讀賣巨人來台，本來應該是棒球界盛事，但當日進場動線相當荒唐，讓場內外都人滿為患，更發生大巨蛋頂棚漏水民眾被滴到，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐，讓民眾大排長龍。

體育局專門委員羅國偉回覆，市府十分重視賽事，除於賽前召開2次跨局處會議，嚴格要求主辦及遠雄巨蛋公司落實賽前整備，確保人、車流順暢等，相關局處人員於賽前亦到場督導。他強調，體育局將召集相關局處、主辦方和遠雄巨蛋進行總檢討，將不足之處和改善作為進行彙整，未來提供中華職棒大聯盟作為策進參考。