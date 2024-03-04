馬航MH370失蹤十周年　馬國政府擬重啟搜索

馬來西亞航空公司MH370客機2014年飛行途中失蹤，經過多年搜索無果，官方推定機上239人全部罹難，當中大部分為中國人。今年是事件10周年，在周日（3日）在吉隆坡舉行的紀念活動上，馬來西亞官交通部長陸兆福表示，該國政府已為重啟MH370客機的搜索行動做好準備。

當日，大約500名乘客親屬及支持者出席於吉隆坡舉行的紀念活動，會上點燃239支蠟燭，代表機上的每一位失蹤乘客。36歲馬來西亞律師葛瑞斯（Grace Nathan）的母親是MH370的乘客，她當眾呼籲馬來西亞政府展開新的搜索行動。

陸兆福出席活動時表示，該國交通部擬邀請美國海底勘探公司 （Ocean Infinity）前往當地，討論MH370的搜救行動。至於費用部分，馬國當局採納空難家屬提議，「沒有發現就不收費」。 陸兆福又稱，馬來西亞政府對於尋找MH370的決心堅定不移，同時希望乘客親友能夠繼續堅持下去。他指出，希望透過搜索工作找到客機，向親屬提供證據。他同時強調，馬國政府的立場始終如一，將在確定新消息與可靠證據後，展開進一步的搜尋行動。