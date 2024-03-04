小區花50萬元人民幣換電梯　竟1個月內壞6次

內媒周一（4日）報道，上海市民鄧女士所住的普陀區真光路1915弄50支小區5號樓，今年初花50萬人民幣（約54.3萬港元）更換了一部新電梯，惟投入使用1個月內多次發生困升降機情況，物業卻指是居民不當使用造成。鄧女士質疑，剛裝好的電梯怎麼會這麼快發生故障，因此向傳媒反映，希望能加強電梯維保質量。

記者近日走訪鄧女士所在的小區，看到居民所說的新電梯已在使用中，另一部電梯還在安裝中，門前設有施工圍擋，圍擋內堆疊配重塊，電梯按鈕及顯示屏尚未安裝，施工單位為上海蒙哥馬利電梯工程有限公司。一名高層住戶指出，受困居民按了警報按鈕，幸好附近有安裝工人，所以很快排除故障，但也有居民被關了20多分鐘。

在接到居民反饋後，小區居委會、業委會要求電梯公司出具故障排查報告，顯示新電梯今年1月8日投入運行後一個月，已出現6次故障記錄。其中在第6次關人故障中，人員查到的原因是電梯機房總配電箱的「電源開關問題造成」。

負責5號樓電梯安裝的安全監督管理員單先生向記者表示，一般電梯通過檢驗後，3天試運行沒有問題就可以正式使用。由於電壓以及電源開關不是電梯設備本身的質量問題，所以沒有第一時間考慮排查電梯機房的總配電箱，導致故障多次發生。在和物業公司聯繫後，目前已經更換電源開關，截至目前電梯運行未發生故障問題。