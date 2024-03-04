雷蒙多稱北京能讓華電動車在美熄火　華春瑩反擊

美媒近日發布美國商務部長雷蒙多的採訪影片，她聲稱如果美國路上有300萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火，引發網民熱議甚至嘲諷。中國外交部部長助理、發言人華春瑩周日（3日）在社交媒體X平台回應反擊，稱「手中只握錘子，看啥都是釘子」。

雷蒙多受訪曾稱，中國智能網聯汽車就是「裝上輪子的iPhone」，“可能每分鐘都在收集數百萬美國人的數據，將這些數據傳回中國。華春瑩發文指出，iPhone是美國產品，質問雷蒙多是在暗示iPhone、Tesla電動車甚至波音飛機，「一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？」有官媒歐盟分社社長在下方評論指，雷蒙多無意中洩露了美國的最高機密。

華春瑩另發布一張對比圖，分別顯示美國Tesla行政總裁馬斯克去年訪華受到熱烈歡迎，以及一輛輛中國電動車被打上「被調查」標籤，暗指美國在全球汽車市場上採取不公平做法。她發布的另一張圖片寫有美國的「中國威脅論」詞典，包括中國科企華為、影音平台TikTok等，暗斥美國只要在政治操弄上有需求，未來還會在更多領域炒作中國威脅論。