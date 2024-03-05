福建法院聘逾400台灣人任調解員　設融合法庭

兩岸關係因大陸漁船在台灣金門水域遭攔截翻覆事件造成緊張之際，福建法院稱，當地選聘400多名台胞擔任調解員、人民陪審員等，「以法為媒」推動兩岸融合發展。專家認為，有台籍調解員或人民陪審員在法院，能加強台胞、台商對大陸司法制度的信任和信心。

日前公開的《福建省高級人民法院工作報告》稱，福建法院把「兩岸一家親」理念融入涉台司法，去年辦結922宗涉台案件、3,906宗司法互助案件。平潭法院設立「融合法庭」，跨省共享台胞調解資源，化解44宗涉台糾紛；泉州中院建立向金門供水「清源法屏」機制，努力化解涉供水糾紛。圍繞兩岸融合發展示範區的建設，福建省高級人民法院副院長歐岩峰上周五（1日）於媒體座談會上表示，福建法院除選聘台胞擔任調解員、人民陪審員外，更連續15年舉辦海峽兩岸司法實務研討會不間斷。

上海台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明對台媒稱，大陸法院一般是結合訴訟跟調解機制，若有台灣調解員，較能照顧到台商在大陸訴訟的需求。而與法官近乎同等地位的人民陪審員若是台籍人士，相信會使台胞和台商放心、安心一些。