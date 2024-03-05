民眾擅闖擱淺船舶「打卡」　官方加強巡查將拖離

上海長興島潘園公路海岸線附近一艘疑擱淺的廢棄船舶，近日成了不少市民的「打卡地」，甚至有人攀船危險拍照。上海市崇明區相關部門周一（4日）表示，該船一側原有的棧板和繩梯目前已撤走，減少安全隱患。

涉事船舶為鴻騰68號，去年因天氣原因於高潮位時入港。當時共兩艘船入港，經長興海塘管理所和崇明海事局協調，船主已將第一艘船拖離灘塗。鴻騰68號由於更靠內，拖離難度大，故暫時擱淺於此處。網民拍攝的照片顯示，鴻騰68號的船首靠近岸邊，在船舶右側有一根鐵錨垂落下來；船舶側方有一根繩梯，可直接從岸上架一塊木板爬上繩梯登船。不少人在社交平台分享在該船的打卡照，有人擅自攀爬船舶甚至進入船艙。

長興海塘管理所已與鴻騰68號船主溝通，了解到該海船證照齊全，有動力，為貨運海船，歸屬於崇明海事局管理。船主已向崇明海事局匯報解釋，船隻存在擱淺情況，長興海塘管理所會配合崇明海事局推進船隻拖離工作。該所表示，將針對網紅打卡及遊客增加而派出更多巡查人員，加大巡查密度，在節假日等時間節點勸導勸離遊客，並在該區域增設部分警示標語牌和橫幅，以及增設鐵絲網圍欄。