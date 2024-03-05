與華海警船南海相撞　菲海岸防衞隊巡邏船受損

菲律賓海岸防衞隊周二（5日）表示，海岸防衞隊一艘船艦清晨在南海與一艘中國海警船相撞後受損。中國海警則指，當日對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻，採取管制措施。

菲律賓海岸防衞隊指，巡邏船卡布拉號（BRP Cabra）和辛丹甘號（BRP Sindangan）調派到南海支持菲律賓武裝部隊的輪調和重新配置行動，在整個行動過程中，菲方船隻面臨中國海警船和中國海上民兵船的危險機動及阻擋，中方船艦的魯莽和非法行為導致辛丹甘號與中國海警21555艇發生碰撞，辛丹甘號輕微結構損壞。

從菲律賓海岸防衞隊發放的影片可見，辛丹甘號和中國海警21555艇逐漸駛近，兩者眼見就快相撞都沒有轉陀，辛丹甘號船員見船頭位置快與中國海警21555艇碰撞，匆匆拋出橡皮防撞球避免兩艦船身直接相撞，中國海警21555艇數名船員則站在甲板監控形勢。兩艦沒有轉向，船頭位置最終於周五清晨6時33分擦撞。

菲律賓武裝部隊發聲明表示，武裝部隊周五透過西部司令部對仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號的部隊，進行輪調和重新配置，行動涉及兩艘民用外判船，並由菲律賓海軍和海岸防衞隊支援。行動屬於例行任務，目的是維持菲方部署在南海的軍事力量，以及維持菲律賓在其專屬經濟區的存在，顯示武裝部隊致力於確保國民能從資源豐富的地區合法受益。