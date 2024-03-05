陸船翻覆事故報告名刪「撞船」　台海巡稱涉責任歸屬

大陸漁船上月在金門海域疑遭台灣海巡艇撞擊後翻覆，造成2死悲劇，雙方協商尚未有結果。台立法院內政委員會召委周一（4日）邀請相關官員針對事故進行專題報告並備質詢，海洋委員會主委管碧玲將報告名稱「撞船」字眼改為「取締」，引起爭議。台海巡署長周美伍指出，這涉及責任歸屬，又稱事發通報錄音、雷達航迹和影像已交付檢方。

管碧玲透過社交平台表示，不接受專題報告名稱使用「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，因此將提交立法院的書面報告修改為「取締大陸快艇事故案」。在野黨立委炮轟，有關方面更改名稱是不尊重立法權與民意。管碧玲答詢時表示，兩船「碰撞」與「撞船」不同，她接受立法院監督，但也必須捍衞海巡執法立場。周美伍則指，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬，重點在取締非法，而去年陸方曾要求偕同執法達49次。

另有立委提出多點疑問，包括台海巡早已發現涉事漁船，今次事故相信並非突發事件，加上周美伍曾出示陸船人員落海照片，質疑是否代表全程均有錄影，只是不願拿出。周美伍回應指，上月12日民眾報案的船隻無法確認是三無船，而海巡署雷達監控發現快速目標進入禁限制水域為上月14日，並否認陸方稱台方高速撞擊的說法，相關通報機制及事發全程的指揮管制錄音資料，已送交檢調單位調查。他指，由於檢察官告知不可公開上述資料，若檢調同意才對外提供，會配合內政委員會索取資料。

至於給予死者家屬的撫慰金數額，周美伍稱雙方仍在溝通，不便透露；但依過往陸委會、海基會處理大陸人在台死亡意外的案例，平均是在300萬至400萬元新台幣（約75萬至100萬港元）左右。