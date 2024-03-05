漁船事故陸方協商人員離台　家屬拒收慰問金

大陸漁船在金門海域翻覆2死事故，事發已近3周，陸方和台海巡雙方經過15次協商，至今未公布得出成果。福建泉州台辦副主任李朝暉周二（5日）表示，由於等不到道歉，決定返回大陸，警告衍生的後果由民進黨當局負責。

李朝暉帶領死者家屬等代表團成員，於周二中午時分抵達殯葬所，家屬持香拜祭，難忍情緒哭泣，陸方人員定於下午2時乘搭小三通船班返回大陸。李朝暉表示，經多次協商溝通，台方仍未對事件發生過程真相提供令人信服的說明，而且言詞顯露矛盾、否認事實、謊話連篇，更對家屬的關切要求設置各種障礙。而台方協商人員周日（3日）離開金門，至今未返回，音信全無，他認為民進黨當局沒解決問題的誠意。

死者家屬受訪指，船明明是被撞翻的，卻沒人來承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，加上這次沒能帶回親人遺體，內心很難過，希望盡快解決問題。台海巡第九巡防署金馬澎分署署長陳泗川親自到殯葬所，本打算送交共20萬人民幣（約22萬港元）慰問金，但遭家屬拒絕。陳泗川表示，將透過紅十字會轉交，強調賠償跟撫慰金無關，又指目前與陸方仍有聯繫渠道，希望協商的門不會關閉。