冷氣機跌落砸死女生　涉案老闆以剛得子博同情

台灣政治大學一名女學生去年7月在新北市板橋民生路等候巴士期間，慘遭一部從17樓墜落的33公斤重冷氣機砸中頭部，傷重不治。新北地方法院周一（4日）開庭審理案件，涉案老闆不僅否認罪行，更以自己新婚不久和孩子剛出生為由，向法官求情和撇清責任，法院目前尚未判決。

事發於去年7月20日，涉事李姓工人裝修冷氣機時，由於施工疏忽，導致冷氣機直接從高空墜落地面，砸中當時正在候車的22歲黃姓女子。黃女頭部重創、雙腿骨折，當場已無生命迹象，站在一旁的姊姊見狀立即報警，惟黃女獲送往醫院急救後仍告不治。勞務局指，李姓工人安裝冷氣機過程中未符合安全作業規定，故將罰款30萬元（新台幣，下同，約7.5萬港元）；而涉事冷氣行金耀公司未實施作業前危害告知，則被罰款6萬元（約1.5萬港元），工人及老闆兩人之後亦遭起訴過失致死罪。

李姓工人周一出庭應訊時大多保持沉默，而金耀公司老闆代表律師則向法官辯稱，老闆新婚兩年且孩子剛出生，強調和工人是以論件計酬方式合作，對於發生今次憾事感到很無辜。受害者家屬則指摘該老闆至今不認罪，更一直撇清責任，無法認同對方的態度。