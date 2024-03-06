經淘寶買牧草餵兔　台男未申報海關罰5萬新台幣

台灣台北市一名黃姓男學生前年委託一間公司從中國大陸進口「迷彩短褲」，卻遭海關人員查出是未按規定申報的牧草，黃男因而被判罰款5萬元新台幣（約1.2萬港元）。他主張集運商曾表示可以寄送才落單，認為對方應負更大責任，因此提出上訴。惟台北高等行政法院地方行政訴訟庭早前認為裁罰無違誤，維持判其敗訴，案件可上訴。

判決指出，黃男前年10月19日向財政部關務署台北關申報一批從大陸進口的迷彩短褲，執法人員經儀器檢查發現有異，開箱發現內裏竟裝有一批牧草，遂將全案移交主管單位農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）負責處理。防檢署認為，該批牧草屬應申請檢疫動植物產品，黃男卻未主動申報檢疫便擅自輸入，已違反有關條例。

黃男辯稱，他經淘寶網購牧草只為飼養兔子，對報關、清關規定不了解，在詢問淘寶集運商後確認能寄送才落單，對上述判決感到冤枉，強調這是集運商的專業，應由對方擔責。惟防檢署反駁，黃男訴稱其向集運商確認一事，乃黃男及該集運商間之糾紛，屬私權爭執範疇，不得作為免除他在行政法上義務之論據。