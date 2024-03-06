節目爆紅生菜炒貴數十倍　市監部門：不屬哄抬物價

浙江省多地超市最近出售一款「水培生菜」，為內地一檔營運農場綜藝節目的衍生品，售價為每包4.9元（人民幣，下同，約5.4港元），每人限購一包。不少消費者清晨便到超市排隊搶購卻無果，有人在網上以300元（約333港元）轉售生菜。有關市監部門工作人員周一（4日）回應稱，此種情況一般不涉及哄抬物價，不會擾亂市場秩序。

該款水培生菜在杭州、義烏及寧波等多市均有出售，節目火爆帶動不少消費者希望購得生菜，其中大部分人為節目和成員的粉絲。多間出售水培生菜的超市工作人員指，生菜早在出售當天售罄，其中一間超市尚未開門營業時，已有超過100名年輕人在店門前排起長龍，大部分是女性和學生，當中許多人未能如願購得生菜。

有網民表示，水培生菜在二手市場售價已被炒高數十倍。寧波市江北區價格監督管理和反不正當競爭分局工作人員指，儘管該款生菜屬民生商品，但它是綜藝節目衍生品，具特定含義，與普通生菜有一定區別，在這種情況下不會對市場造成衝擊，市場也能透過供需關係自行調節價格，不會引起一定區域內或整個市場內生菜價格過高或過快上漲。