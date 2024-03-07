美控Google前中國軟件工程師　涉盜人工智能機密

美國司法部周三（6日）公布，美國科企Google一名前中國軟件工程師被控與兩間中國公司秘密合作，竊取Google的人工智能（AI）商業機密。他周二（5日）被控4項聯邦商業機密盜竊罪，每項罪名最高可判囚10年，周三在加州紐瓦克市的住所被捕。

周三公開的起訴書指，38歲的中國公民丁林威（Linwei Ding，音譯）在2019年進入Google工作，職責包括開發部署在公司超級電腦數據中心的軟件，有存取相關機密的權限。他在兩年前開始將逾500份機密文件上載到私人雲端帳號，竊取的包括有關晶片和系統的詳細資料。

丁林威當時獲中國一間初創公司提供首席技術官的職位，並創立了自己的科技公司。他去年12月辭去Google的職務，該公司3日後得知他曾以其中一間中國公司的行政總裁身份到北京出席投資者會議，期間另一名Google職員用其職員證進入公司大樓。美國司法部部長加蘭（Merrick Garland）在一個會議上強調，不會容忍美國的商業機密和情報被盜。