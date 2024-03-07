北京警告誰想搞台獨　必將遭歷史清算

兩岸局勢緊張之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（7日）在記者會上被問及台灣選舉等問題。他強調，北京的底線很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。他警告，台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭歷史清算；國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。

王毅表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。他指，如仍有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權；如個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。他相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，只是時間問題。他認為，「台獨」分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，堅持一個中國原則愈有力，台海和平就愈有保障；又指北京的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。

南海爭端方面，王毅指中方一直保持高度克制，主張尋求各自均可接受的解決方案，但不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權和無理挑釁，中方將依法正當維權並及時據理反制，奉勸某些域外國家不要挑事生非、選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。中方堅持存在的爭議由直接當事國通過對話協商談判妥善管控解決，海上和平由中國和東盟國家共同維護，願爭取早日達成《南海行為準則》。