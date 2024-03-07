冷空氣南下　華南多地氣溫或降至20℃以下

隨着冷空氣南下，華南多地天氣將由暖轉涼。

隨着冷空氣南下，中國南方周四（7日）降雨繼續縮減，中東部將迎來大範圍晴朗天氣。氣溫方面，華南一帶氣溫持續下跌，不少地方最高氣溫將降至20℃以下，體感由暖轉涼。

周三（6日）內地大部分地區降雨稀少，僅在西藏、川西高原、山西、內蒙古等地部分地區出現小雪，局部地區中雪；福建、重慶等地出現小雨。內地中央氣象台預計，周四內蒙古、河北、黑龍江、新疆、西藏、青海、川西高原等地部分地區有小雪或雨夾雪，其中黑龍江中東部、西藏東南部、川西高原北部等地部分地區有中到大雪。西藏、山東、江蘇、四川盆地、重慶、貴州、廣西、廣東、海南島、台灣島等地部分地區有小雨。

未來一周，長江以南地區降雨頻繁，能見度降低，或對交通出行帶來不利影響。長江以北大部分地區將繼續維持雨雪稀少的天氣格局，空氣也將變得乾燥，多地午後相對濕度或只有30%左右。周四至周五（8日）華南一帶氣溫仍將繼續下探，廣州、南寧等不少城市最高氣溫將降至20℃以下。北方大部未來一周將在氣溫波動中回暖，華北、黃淮一帶氣溫料創今年以來新高，西安下周三（13日）氣溫或升逾20℃，為當地今年首次。