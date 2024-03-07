打擊電詐列重中之重　最高法堅決依法重判

內地去年打擊電訊網絡詐騙工作備受外界關注，最高人民法院黨組成員、副院長李勇在周四（7日）刊出的專訪中表示，去年大批涉緬北電詐疑犯被移交中方，此類跨境電詐犯罪社會危害十分嚴重，是人民法院依法從嚴懲處的重中之重。他強調人民法院要堅決震懾犯罪，特別是要突出打擊重點，該依法重判要堅決予以重判，堅決打掉犯罪分子的囂張氣燄。

被問及在打擊電詐犯罪方面存在哪些難點和困境，李勇稱當前電詐犯罪呈現跨境化、集團化、產業化、鏈條化特徵，犯罪手段迭代翻新，存在偵查難、取證難、認定難、追贓難等問題。去年，內地法院一審審結3.1萬多宗電詐犯罪案件，涉及6.4萬多名被告，打擊治理電詐犯罪工作取得階段性成效。

有關今年對打擊治理電詐犯罪的部署，李勇強調要把追贓挽損與案件審判同步推進，透過協同有關部門及時扣查、凍結涉案帳戶贓款，督促被告積極退贓退賠，運用強制執行、失信曝光等措施倒逼犯罪分子履行財產刑判項，做到依法及時返還涉詐凍結資金和追繳的涉案財物，確保「應追盡追，應退盡退，應賠盡賠」落實到位，最大限度挽回受騙群眾的經濟損失。