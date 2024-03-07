內地大牌檔搶客　店員誇張動作吸引注意

浙江省舟山市近日有賣海鮮的大牌檔店員為招攬生意，各自使出渾身解數。有食客表示，見到店員這麼賣力，自己都不知光顧哪家好。

遊客凌女士稱，周一（4日）下午她和同伴乘車前往舟山朱家尖附近的大牌檔打算吃海鮮，當其車駛近兩家靠在一起的大牌檔時，兩店店員分別用奇怪的動作招呼凌女士等人停車。其中有店員雙手插褲袋，不停用力搖頭；另一店員則雙手放在後背，不僅搖頭，還扭動身體。凌女士稱自己第一次到舟山吃海鮮，看到眼前這趣怪一幕，便用手機拍下來。

據內媒報道，舟山大牌檔店員以「出位」的方式吸客其實早有所聞。2021年有媒體發布當地店員吸引顧客的影片，戲稱動作像是航空母艦上艦載機的引導員。內媒周二（5日）採訪當地一家大牌檔，工作人員稱有規定不能用手，所以店員才用搖頭的方式。舟山文明網官網去年5月發布文章稱，由於旅遊旺季當地各類大牌檔生意火爆，安排人員招手攬客的現象增多，為規範大牌檔營業秩序，當地加強業主自治管理，對屢教不改或招手攬客影響交通工具正常行駛等違法行為，通報至業主群體互相監督，形成震懾效果。