中馬交流形勢向好　華擬推永久免簽

中國和馬來西亞去年12月落實互訪免簽證便利，迄今取得積極作用。中國駐馬公使鄭學方周三（6日）透露，為促進兩國旅遊產業發展和人文交流持續發揮積極作用，中方正積極推動永久免簽政策。

鄭學方表示，兩國經貿合作取得巨大發展，互利合作格局得到不斷深化。兩國建交之初的雙邊貿易額僅有兩億美元（約15.6億港元），去年已達到1,902.4億美元（約1.48萬億港元），中國連續15年成為馬來西亞最大的貿易夥伴。他希望馬來西亞傳媒積極報道中國發展情況和兩國的友好故事，特別是雙方各領域交流合作的新進展、新成果，促進馬來西亞乃至周邊國家人民了解真實全面且立體的中國。

中國外交部發言人毛寧周五（8日）在記者會就有關中國對外簽證政策回答提問，她指在剛過去的春節，受益於航線恢復和互免簽證政策，中國公民出境遊和外國公民來華旅遊探親的人數均顯著增長。以中新馬泰為例，中國遊客赴新馬泰的數量已基本恢復至2019年春節水平；新馬泰來華人數較2019年春節增長15%。中方希望與更多國家共同打造跨境人員往來的快捷網絡，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。