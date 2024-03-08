疑離婚索償逼死前夫　翟欣欣涉敲詐勒索移送法院

翟欣欣（左一）與蘇享茂（右一）結婚僅個多月即離婚。

內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂2017年跳樓身亡，留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。微博帳號「蘇享茂的兄長蘇享龍」周四（7日）發文稱，翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案，日前已移送法院。

上述微博帳號去年6月發文稱，翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。根據蘇享龍分享的《立案告知書》內容，翟欣欣涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為去年5月20日。內媒從權威渠道獲悉，海淀區檢察院依法對翟欣欣批捕，警方已執行逮捕，案件正在進一步偵辦當中。

蘇享茂在遺書中表示，2017年他通過婚戀網站認識翟欣欣，同年6月7日領證結婚，翌月18日辦理離婚手續。遺書中提到「翟欣欣索要1000萬（人民幣，下同，約1,100萬港元）作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鏈斷裂」，外界普遍認為這是逼死蘇享茂的原因之一。蘇享茂家屬2018年提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂值近千萬元的贈予，並要求對方返還近百萬元現金。北京市朝陽區人民法院去年3月31日一審判翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬元，以及撤銷她在海南、北京兩套房產的個人所有權。