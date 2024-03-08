李輝訪基輔　烏方展示北韓導彈碎片

中國外交部周五（8日）公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝周四（7日）乘火車抵達烏克蘭首都基輔，繼續就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交。李輝特別與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、第一副總理兼經濟部長斯維里堅科、外交部長庫萊巴就中烏關係、烏克蘭危機進行坦誠友好會談。李輝當日傍晚結束對烏克蘭的訪問，搭火車離開基輔。

葉爾馬克在通訊程式Telegram表示，與李輝討論了在烏克蘭和平方案基礎上建立烏克蘭公正和平、恢復領土完整和主權的前景，並向中國代表團展示俄羅斯使用北韓製導彈和武器攻擊烏克蘭的碎片。

俄羅斯陸軍總參軍事學院院長札魯德尼茨基（Vladimir Zarudnitsky）近日在俄羅斯國防部刊物《軍事思想》發表文章，直指不能排除烏克蘭衝突升級到歐洲大規模戰爭的可能性，莫斯科面對的軍事威脅主要來源是美國及其盟友之反俄政策，他們正進行新型混合戰爭，以一切可能的方式削弱俄羅斯，限制俄羅斯主權並摧毀其領土完整，俄羅斯被故意捲入新軍事衝突的可能性正在顯著增加。扎魯德尼茨基主張改變俄羅斯組織軍事和安全的方式，包括更加強調依靠友好國家來確保俄羅斯自身安全，並圍繞俄羅斯國防需求鞏固整個社會。