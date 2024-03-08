稱新疆藉觀光掩飾侵犯人權　美議員籲提高旅警

美國多次指摘中國當局在新疆違反人道罪及種族滅絕罪，並利用當地旅遊業掩蓋並延續相關行為。美國參眾兩院議員周四（7日）致函敦促美國國務卿布林肯，將新疆的旅遊警示提升至最高的第4級「不宜前往」。議員又分別致函3間旅行業者，要求取消前往新疆的觀光團。

美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）於信中呼籲布林肯向美國公民及永久居民、公司等示警，如果參加新疆旅遊，可能遭遇暴行犯罪。兩人表示，有突厥族和具回教背景者前往新疆，會面臨不當拘留、「被消失」、出境禁令及其他嚴重侵犯人權行為的風險。

史密斯和默克利指控，中國當局投入大筆資金促進新疆旅遊業之際，當地維吾爾族和回教徒等持續面臨不當拘留、強迫勞動及宗教打壓。信中又稱，中國官媒和政府支持的社交媒體網紅利用各種媒體平台在全球宣傳新疆是繁榮幸福之地，但同時有數千座清真寺遭關閉或摧毀。兩人認為，如未能警告美國人勿前往新疆，可能變相支持粉飾暴行。

另外，近日再有中國留學生稱在美國三藩市國際機場入境時，遭美方邊境執法人員盤查扣留了20多小時，最終注銷其簽證、禁止入境並遣返。中國外交部發言人毛寧周五（8日）批評，一段時間以來，美方出於政治目的，頻繁對中國留學生無端滋擾、盤查、遣返。中方已向美方提出嚴正交涉，敦促停止打着所謂國家安全的幌子，滋擾中國赴美留學人員，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民的友好交流。