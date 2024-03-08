內地客看準價格差異湧港買金　深圳黃金交易暢旺

內地金價自去年起持續高企，從社交媒體貼文可見，為了金價差價以及手工費優惠，不少內地消費者湧往香港買金。中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，香港享有較低稅率，商品成本降低，金價也不例外。香港珠寶商眾多，市場競爭激烈，往往也令價格更具競爭力。

廣西何女士上月中到香港購買金飾。當日金行金價每克592港元，折合約540元人民幣，較該金行於內地金價約610元（人民幣，下同，約669港元），每克節省約70元（77港元）。另有內地受訪者稱，香港金店手工費優惠較內地高，有金店甚至推出指定黃金產品免手工費。此外，內地客使用電子支付達一定數量，能享受優惠匯率，部分商場也會在消費達到指定金額給予不同優惠。但有消費者指出，如加上佣金及交通成本，其實節省不多，還要考慮進出境關稅問題。深圳皇崗海關表示，如攜帶黃金的金額超過5,000元（約5,500港元），便需申報確定需否繳稅；攜帶的黃金重量也不能超過50克，否則也可能要補稅。

廣東省深圳市水貝國際珠寶交易中心不但是國內交易量最大的珠寶交易市場，近年也成為熱門的「淘金」地點。內媒周五（8日）報道，發現水貝的金價已逼近每克500元（約550港元）。有當地金店表示，連日來金價急漲，帶動回收金價也上升，因此近日前往買賣黃金的人也增加不少。