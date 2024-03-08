內地推進優化支付服務　便利長者及外籍旅客

中國政府網周四（7日）公布《國務院辦公廳關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，旨在更好滿足長者、外籍來華人員等群體多樣化的支付服務需求。當中提出切實改善銀行卡受理環境，持續優化現金使用環境，並進一步提升移動支付便利性。當局持續開展拒收人民幣現金整治，加大處罰和公示力度。

主要任務包括不斷提升老年人、外籍來華人員等群體使用銀行卡的便利性，支持公共事業繳費、醫療、旅游景區、商場等便民場景使用銀行卡支付。各地方政府要確定重點場所及商戶名錄，推動受理境外銀行卡；銀行和支付機構要按照重點商戶名錄，加快推進境外銀行卡受理設備軟硬件改造，統籌考慮推動非接觸式支付發展；另督促指導銀行卡清算機構等加快與國際支付平台互聯互通。

意見亦提出，督促經營主體依法依規保障現金支付，引導經營主體特別是交通、購物、餐飲、文娛、旅遊、住宿等民生、涉外領域主體，公開承諾可收取現金。此外，銀行網點不得隨意停辦現金業務、降低服務質量；銀行、支付機構和清算機構要加強合作，持續完善移動支付服務；同時優化外籍來華人員境內手機號碼辦理流程，提供良好的國際漫遊服務。