內地女性社會角色凸顯　職業穩定性高於男性

根據國家統計局發布的數據，2022年高等教育在校生中女生有約2,900萬人，佔在校生50%。而在研究生層面，同年女研究生有187.1萬人，佔總數51.2%。調查發現，相對於男性，女性在職場上的穩定性更強，選擇離職也更謹慎。

麥可思研究院發布的最新統計數據顯示，近年本科女生繼續深造的意願持續增強。2022屆本科女生在國內外讀研的比例達20.9%，相較2018屆的17.9%，5年內上升3個百分點。2022屆本科女生畢業半年後繼續準備考研的比例也達8%，同樣遠高於2018屆的3.6%。分析認為，這反映有學歷提升期待的女大學生群體不斷擴大。

該研究院也發現，相對穩定的企事業單位對女生就業吸引力增強，女性在相關類型單位就業比例有所上升。具體來看，2022屆本科女生在政府機構、科研或其他事業單位就業的比例為28%，不僅高於內地平均的22%，較2018屆的24%也上升4個百分點。調查又發現，2022屆本科女生在國企就業的比例為15%，較5年前同樣增加2個百分點。2022屆本科女生畢業半年後離職率為22%，低於男生的24%。分析指，女生的職業穩定性較強，或與其主要從事的行業、職業自身穩定性較好有關。