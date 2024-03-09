排擠美國科技　傳中國要求國企更換外國軟件

美國《華爾街日報》周四（7日）報道，中國政府於前年9月發表79號文件，擴大把美國科技擠出中國的行動，要求金融、能源及其他領域的國企在2027年前，更換資訊系統中的外國軟件。中國近年力爭在關鍵技術及糧食實現自給自足，以減少對西方依賴及強化供應鏈。

79號文件由中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）下達，要求國企每季更新匯報，說明在電郵、人力資源和業務管理上，以中國軟件取代外國軟件的進展。當時美國正加緊對中國科企的晶片出口限制，並加強制裁。知情人士透露，文件十分敏感，高官和國企高管只是看到指令，但不許複製。文件首要目標是硬件製造商，戴爾、國際商業機器（IBM）及思科大部分設備，已由中國競爭對手產品取代。文件還針對提供軟件、支援日常基本辦公業務運作到管理供應鏈的外國企業，該領域是外國科企在華盈利的最後堡壘之一，但微軟及甲骨文逐漸失去優勢。

報道引述數據、採購文件及知情者消息，國企已盡責地加強採購國產品牌，但替代品有時並不好用，買家包括銀行、金融經紀公司和郵政系統等公共服務機構。對於要求更換對核心業務至關重要的外國資訊產品指令，部分國企則用拖字訣，憂慮國產替代品的穩定及性能，國務院及國資委拒絕評論報道。文章認為，西方企業在中國仍有一些機會，尤其是在中國仍落後的更先進技術領域，以及向在華經營的跨國公司銷售方面。但分析家指中國國有部門的偏向需求，可能讓西方企業在中國市場進一步落後。