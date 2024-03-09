婦稱遭「腦控」駕車撞小學生2傷　疑夫出軌報復社會

湖南省長沙市周五（8日）早上有一名女司機駕駛私家車衝紅燈撞學生，造成2名行人受傷，她被抓獲後更聲稱腦子遭人控制，坐在副駕駛座上裝傻充愣耍無賴。有目擊者則指，女司機親口承認是報復社會，她丈夫是當官的，因對方出軌所以駕車衝撞。

事發於早上7時50分左右，涉事女司機是41歲的殷某春，當時很多學生在過路，交警也在現場，有車輛正在等紅燈，此時殷某春駕駛私家車飛快地從衝紅燈，撞倒多名學生。交警和群眾立即包圍涉事汽車，殷某春在車上一直重複「腦子被控制」這類說話。有學生家長質疑殷某春也是一名母親，怎麼忍心開車撞孩子，殷某春卻嗤之以鼻，大吵大鬧稱有人要害她。

目擊者廖先生表示，女司機撞人後沒有第一時間停車，而是繼續加速衝向前面的幼兒園，幸好有人駕車逼停涉事私家車，但已經有2名小學生被撞飛。女司機之後不肯下車，是警察強制拉她到副駕駛座，她後來明確表示是報復社會，因為煙草局有人要害她，加上老公出軌，所以才選擇駕車撞人。一名送孩子上學的家長憶述，事發時正好是孩子入校，很多孩子目睹現場慘狀，有孩子被車撞到很遠，好像腿部骨折了，肯定有很多孩子會有心理陰影。

長沙市公安局交警支隊通報，傷者已送往醫院救治，目前沒有生命危險，肇事者已被控制，正調查事故具體情況。