陸船翻覆案　台陸委會指兩岸結束首階段協商

中國大陸漁船上月在廈門和金門海域疑遭台灣海巡艇撞擊翻覆，造成2名陸籍船員死亡，雙方協商至今無果。台灣陸委會周五（8日）表示，金門快艇案第一階段協商暫告一段落，兩岸充分表達立場、要求與期待，目前台灣檢察官已着手調查，調查報告出爐後會進入下階段協商。

陸委會副主委詹志宏指出，事故發生後台灣透過兩岸協議既有管道與大陸交流，案件已由檢方調查，結果出來後就會有真相，才知道誰該向誰道歉。外界形容協商已經「破局」，詹志宏認為這是不了解談判程序，除非雙方宣布永遠不談，否則沒有破局的問題。目前雙方有大致共識，大陸也清楚台灣訴求，就是應該尊重台灣司法部門的調查。

中共中央政治局委員兼外長王毅周四（7日）把台灣總統選舉稱為「中國的一個地方選舉」，而台灣內部誰搞台獨會遭到歷史清算，還揚言遲早會有一張世界各國遵守一中原則的「全家福」照片。詹宏志強調，大陸毫無選舉可言，把台灣的民主成就吸納到大陸內部是自欺欺人，讓國際看笑話。詹宏志呼籲，大陸要有信心，開放學生、觀光客來台，兩岸才有機會交流。