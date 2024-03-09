台料陸鞏固國際一中格局　複合式威脅改台海現狀

台灣國家安全局下周將到立法院進行專題報告，台媒周六（9日）指根據書面報告，國安局評估中國大陸除了加強鞏固國際「一個中國」格局，並持續藉由軟硬兩手策略對台施壓、拉攏操作，並以複合式威脅伺機改變台海現狀。

立法院外交及國防委員會邀請國安局局長蔡明彥於下周一（11日）匯報針對今年美國總統大選的國際及兩岸局勢發展研析，國安局已提交書面報告。報告指出，美國現任總統拜登與前總統特朗普的支持度相近，雖然兩人對外政策立場存在差異，但均視大陸為挑戰，這是美國民主、共和兩黨的共識。大選結果將牽動美國與兩岸局勢發展，北京為加強掌握兩岸局勢主導權，會持續利用美陸對話場合突出對台立場底線，穩固涉台外部環境，同時結合政治、經濟、軍事、灰色地帶、認知戰等複合式威脅，伺機改變台海現狀，施壓、影響台灣政府對陸政策走向。

大陸早前宣布今年會增軍費，持續強軍備戰，把「中國現代化模式」 列為今年經濟施政首務，對台政策則持續強化反獨促統，續推兩岸融合。對於國際及兩岸情勢評估，國安局稱美國印太戰略着重「整合嚇阻」，美國友台制陸政策不變，惟解放軍擴張破壞區域和穩，尤其近年頻用軍事、灰色地帶手段在第一島鏈周邊強勢維權、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄羅斯開展海空聯演聯巡、軍事科技合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。

國安局強調，目前台灣大選結束、美國大選將至，北京除了加強鞏固「國際一中」格局，亦會持續對台施壓，手段包括軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫，亦可能逐步增加法律行動，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀。同時，大陸會延續去年對台廣泛交流政策，邀台灣各階層團體赴陸，操作統戰分化，形塑對其有利的兩岸形勢。