國家疾控局認難避免「X疾病」　大流行可防範

國際社會持續關注世界衞生組織秘書長譚德塞提出的「X疾病」問題，中國國家疾病預防控制局局長王賀勝周六（9日）表示，內地專家普遍認為受全球氣候加速變化、人類活動範圍不斷擴大、病原跨物種傳播頻繁發生等因素影響，由「X疾病」引發全球大流行的風險持續增加。雖然「X疾病」發生很難避免，但是由此引發的大流行是可以防範和應對。

王賀勝指出，「X疾病」並不代表某一種具體疾病，而是由未知病原體引發可能導致全球大流行的傳染病，它最主要特徵是高致病、傳染快、易變異，發生和發展存在很大不確定性，因此很難預測病原體及發生時間、地點。

王賀勝又指，內地建成了全球規模最大的傳染病網絡直報系統，平均報告時間從5天縮短到了4小時，國家層級建立了72小時內快速鑑定300種病原體的技術體系，所有省級和90%的市級疾控中心都具備了核酸檢測和病毒分離的能力。全國已有20支國家突發急性傳染病別動隊，不管哪個地方發生突發公共衞生事件，都能第一時間派出國家隊支援。局方將再新建5支國家隊，並在全國所有市縣建設基層應急小分隊，進一步提升傳染病緊急處置能力水準。此外，內地持續加強衞生健康綜合監督體系建設，不斷提升監督執法能力，試行醫療機構疾管監督員制度，去年全國累計進行監督檢查430萬次，及時查處違法行為。