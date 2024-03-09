台2016年誤射導彈　前立委揭解放軍險視為開戰

台灣國防部近日更改「第一擊」界定，只要中國大陸解放軍航空器或海航實體逾越界線，就視為第一擊，台軍有權反制解放軍。台灣前立委蔡正元周五（8日）指，他曾問過大陸相關人士2016年台灣雄三導彈誤射事件，對方稱若台灣導彈打中海峽中線以西的貨船，就會視為真的開戰，「第二擊高雄就從地球上消失」，且這是自動系統、導彈數量也足夠。

蔡正元表示曾問大陸相關人士當時怎樣應對台灣誤射導彈，對方說知道雄三導彈已經飛過來，但台軍是打到台灣漁船，當時萬一在台灣海峽中間、西邊有郵輪或貨船遭雄三導彈擊中，大陸會視為開戰，解放軍的第一擊會是擊落導彈，第二擊則是攻擊台灣港口，例如高雄，軍艦、漁船及靠近港口的市政府將全部消滅。蔡正元指，以解放軍的裝備，沒有任何導彈可以飛離台灣島，可以全部攔截，雖然不知是否真有此事，但至少大陸有這方面的準備。

蔡正元也提到，美國智庫的兵棋推演報告指出一旦兩岸開戰，台灣連徵兵時間都沒有，因為台灣的通訊系統、電力系統會全部癱瘓，台灣最大缺點就是幅員太小，通訊系統太密，只有一個環節被打斷就全部斷掉。