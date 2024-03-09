住建部：嚴重資不抵債的房企　該破產就破產

內地住房及城鄉建設部部長倪虹周六（9日）談及內地樓市發展及規劃，直指表示對於嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化原則，該破產破產、該重組重組。他強調，會依法堅決查處損害群眾利益行為，讓涉事者付出應有代價。

倪虹還表示，上海、廣州的房子不可能搬到北京來滿足北京人住房需求，各城市有很大差異，中央政府強調因城施策、精準施策、一城一策，賦予城市調控自主權，根據人口、供需及保障需求制訂政策，穩定市場。他指出，去年國務院先後出台3份文件，今年房地產的重點之一是抓開工建設，抓質量安全，盡快能夠取得實在成效。另一方面是要下力氣建造好房子，希望房地產企業今後拼的是高質量、新科技、好服務，誰能抓住機遇轉型發展為群眾建設好房子，誰就能有市場、有發展、有未來。

關於城市安全工程，倪虹稱宜居、韌性、智慧城市都離不開安全這個根本，住建部計劃推進城市生命線安全工程建設，透過數碼化手段即時監測城市供水、排水、燃氣、供熱、橋樑等各類設施，及早發現並解決問題。另外，政府將提升城市排水能力，今年再啟動100個城市合共1,000個易澇點整治。