捍衞主權及發展利益　今年中國軍費增7.2%

十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙周六（9日）受訪，指今年中國國防費預算比前一年執行數增加7.2%。他指中國國防費公開透明，且合理適度，有限的國防支出完全是捍衞國家主權、安全和發展利益的需要，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

吳謙表示，國防是一個國家、一個民族生存與發展的安全保障，與人民福祉息息相關。中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。當今世界百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，國內反分裂鬥爭形勢複雜嚴峻，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。增加的國防支出主要用於推動軍隊建設「十四五」規劃執行、加速國防科技創新發展、深化國防與軍事改革，以及改善部隊練兵備戰和官兵工作生活保障條件。

吳謙指出，中國積極參與聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。同時，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值比重、佔國家財政支出比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低。