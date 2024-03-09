男子變賣6公斤黃金後　金價猛漲賺少14萬人民幣　

國際和內地金價近日氣勢如虹，不斷刷新史上最高紀錄，金價走出凌厲的上漲行情，內地不少網民表示價位實在有點高，想買又下不了手，多持觀望態度。浙江省杭州一間黃金回收公司負責人說，上周收到一位客戶的6公斤金條，變現289萬元（約314.5萬港元），沒想到本周金價狂飆，客人足足少賺14萬元（約15.2萬港元），不知道他有何感受，都替他後悔。

倫敦現貨黃金價格周四（7日）創下歷史新高，最高突破每盎司2160美元（約1.68萬港元），COMEX黃金期貨價格一度沖至每盎司2172.2美元（約1.69萬港元），雙雙刷新歷史最高紀錄，並且連續5個交易日創下收盤歷史新高。內地金價方面，截至周四收盤滬金漲1.24%，價格上升至每克505.88元（人民幣，下同，約550.5港元），再創歷史新高。

杭州湖濱商圈一家珠寶店銷售周五（8日）在客戶群組感嘆，這周真是每天一早換價格牌，每天見證歷史，從周一（4日）每克636元（約692港元）到周五每克660元（約718港元），一周漲24元（約26港元）的行情真沒碰到過。內地記者造訪杭州多間金店發現，金價普遍在每克657元（約715港元）至660元。

有珠寶店店長表示，跟珠寶銷售打交道20年，發現大家心理都是金價漲了，覺得它還會漲，如果跌了就覺得還會跌，目前這個價位確實高，如果不是剛需急用，可以觀望一下再入手。