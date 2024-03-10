煤礦氣體爆炸11死事故　35人被問責

陝西省延安市延川縣新泰煤礦去年8月21日發生重大氣體爆炸事故，造成11死11傷。國家礦山安全監察局陝西局網站近日公布事故調查報告，指事故造成直接經濟損失1,919.2萬元人民幣（約2,115萬港元）。事故調查組對35名責任人員等提出處理意見建議，省紀委監委認定相關單位及責任人員責任，提出對監察對象及黨員幹部問責意見。

報告指出，礦長王琦在事發當晚向延川縣應急管理局報告了事故，但遲報33分鐘。事故直接原因是排放的氣體一部分通過約0.6米高的停採切眼隨風流進入與之串聯的301盤區七聯巷隱瞞炮掘工作面，作業人員抽煙點火引起氣體爆炸，爆炸火燄逆風流傳入301盤區運輸巷密閉牆至移動變電硐室區域引起二次氣體爆炸。分析指，違規啟封密閉牆、違規排放氣體、出入井管理混亂、蓄意隱瞞採掘工作面、通風系統管理混亂、安全監控系統未安裝到位且部分失效，導致今次事故。事故暴露出煤礦安全主體責任不落實，嚴重違法違規組織生產。

事故調查組建議，新泰煤礦實際控制人、礦長、生產副礦長、總工程師等7人移交司法機關處理，對該公司罰款並納入嚴重失信主體名單管理；延川縣、延安市行業管理、安全監管等部門11名公職人員給予黨紀政務處分或組織處理；延川縣委書記、縣長等領導給予黨紀、政務問責處理。