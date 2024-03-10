內地民眾搶購糖尿針減肥　專家憂濫用或致命

司美格魯肽（Semaglutide）原本是用於治療二型糖尿病的藥物，於2022年在歐美獲准作為減肥藥上市，但在內地仍在試驗審批中。內地有消費者視該款針劑為可不用運動就能瘦的「暴瘦針」，大肆搶購。北京人民醫院醫生指出，有人想透過司美格魯肽達到減肥目的，到醫院求處方，和糖尿病患者「搶藥」。

目前在內地銷售的司美格魯肽有1.5毫升和3毫升兩種劑量，每劑售價目前分別約為635和912元人民幣（約696和1,000港元）。專家表示，司美格魯肽尚未在中國獲批，該藥可抑制食欲和食量，但效果因人而異，呼籲謹慎使用。由於是處方藥物，民眾在醫院開具該藥需遵循嚴格流程，但在線上卻很容易買到。在各大電商平台搜索該款針劑，銷量最高的一間網店銷量已逾4萬，有人聲稱使用3個月後成功減去10公斤體重。

內媒報道稱，內地已出現濫用情況，但目前沒任何方法可徹底阻止。位於廣東的南方醫科大學南方醫院減重代謝外科主治醫生趙明利表示，經常在門診見到濫用司美格魯肽後生病的人，其中一名女病人原本完全達不到用司美格魯肽的標準，但她在網上下單注射後，出現嚴重腹瀉、脫水，送到急症室治療，情況危急，若沒有及時救治，很可能會休克、心律失常，危及生命。