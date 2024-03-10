畢業生盼起薪每月1萬人民幣　憂長時間加班

上海今年高校應屆畢業生人數料達24.5萬人，再創新高。該市上周六（9日）舉行第一場春季就業招聘會，吸引大批應屆畢業生到場應聘。求職者普遍希望月薪達8,000元至1萬元（人民幣，下同，約8,800至1.1萬港元），但同時擔憂長時間加班。除求職外，另有畢業生選擇考研究生，認為碩士和海外學歷是必要條件，學歷內捲（過度競爭）現象依然存在。

上海市人力資源與社會保障局等11個部門，上周六共同舉辦「樂業上海優+」春季促進就業專案行動大型招聘會暨高校畢業生擇業對接會，釋出2.3萬個職缺，有大批應屆畢業生到來求職。一名求職者表示，月薪如為7,000元（約7,700港元）至8,000元，扣除房租和餐費所剩無幾，因此很多外地學生不會選擇留在上海。

應屆畢業生除關心月薪外，亦關注加班問題。另一名求職者表示，自己經歷過一個月加班30至40小時的實習工作，認為「薪水可以少一點，但是不想再加班了」。亦有比較在乎月薪的求職者表示，可接受「內捲」和「加班」，「工資高一點，加班在我接受範圍之內就好」。