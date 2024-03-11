見證日軍侵華　八達嶺隧道地堡列不可移動文物

北京市延慶區文化和旅遊局近日發布公告，認定京張鐵路八達嶺隧道地堡為不可移動文物。地堡是侵華日軍控制京張鐵路及周邊地區的物證，具有一定歷史參考價值，獲得法定文物身份後有助文物保護與研究。

中國鐵道博物館詹天佑紀念館去年向延慶區文旅局遞交《不可移動文物認定申請表》，申請把紀念館內的地堡認定為不可移動文物。延慶區文旅局根據相關法律實施細則，開展認定工作。通過實地走訪、專家論證，認定地堡遺存保存較好，具有較高的歷史、藝術、科學價值。地堡靠近八達嶺隧道北洞口，由毛石壘砌，俯視呈八邊形，為半地下設計，高出地面約1.5米。從出入口鑽進地堡，內部淨空高度約1.9米，7個射擊孔高低錯落分布，視線覆蓋周圍各個角度，地堡內壁還砌有機槍台。

據詹天佑紀念館副館長張玉震考證，侵華日軍於1937年七七事變後，為掠奪宣化、大同等地的礦產資源，於1939至1945年期間在京張鐵路沿線修築兵營、炮樓、碉堡等軍事設施，其中包括八達嶺隧道南、北洞口外的碉堡。詹天佑紀念館內的地堡，與北洞口外的主堡壘形成交叉火力配置。