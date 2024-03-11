傳中國航母福建號將完工海試　轟20快公布

中國國防部發言人上月表示，中國第3艘航母福建號正開展繫泊試驗。近日網上流出的航拍圖片顯示，該航母飛行甲板塗裝將近完工，預計很快進行首次海試。解放軍空軍副司令王偉周一（11日）表示，中國新一代轟20隱形轟炸機快將公布，該機發布後，服務和量產也將很快跟上。

從網傳福建號的最新照片所見，該航母工程進度相當快，估計短時間內將海試。有報道認為，排水量高達8萬多噸的福建號採用平直甲板和電磁彈射設計，讓艦載機不但能滿載起飛，還能大幅提升艦載機出動的次數。亦有消息指，該航母能搭載70至80架艦載機，包括殲35隱形戰機、殲15戰機、空警600預警機甚至隱形無人機等，戰力不比美國的核動力航母弱。

王偉周一在北京接受媒體訪問有關轟20的動向時，否認該機的發展遭遇瓶頸。他指，中國科研人員非常好，有能力解決問題。對於轟20將令中國空軍實力大為提升，他表示肯定，稱一代裝備將帶來一代的戰鬥力。他強調該新一代隱形轟炸機意義重大，值得驕傲和興奮。被問轟20的出現會否讓中國與美國軍事實力拉近時，他稱不跟美國比，中國只保衞自己的安全。